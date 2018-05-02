Арсен Венгер: "Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" сказал, что пока не думает о том, чем будет заниматься после ухода из английского клуба. Французский специалист покинет занимаемый пост этим летом, проработав с "канонирами" 22 года.
- Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне, - цитирует официальный сайт УЕФА Венгера. - Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в "Арсенале". Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с "канонирами" был хороший конец".
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Венгера есть предложения о работе из Японии, Китая, Германии и Франции.
Напомним, первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" завершился вничью - 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало - 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022217/index.html
bkukurin
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21:53
Serenky25
Божович в Зенит. Принимай Арсенал!
21:22
Serenky25
Арсен. Божович уходит в Зенит на повышение. Принимай АРСЕНАЛ!
21:15