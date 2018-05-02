Арсен Венгер: "Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" сказал, что пока не думает о том, чем будет заниматься после ухода из английского клуба. Французский специалист покинет занимаемый пост этим летом, проработав с "канонирами" 22 года.

- Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне, - цитирует официальный сайт УЕФА Венгера. - Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в "Арсенале". Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с "канонирами" был хороший конец".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Венгера есть предложения о работе из Японии, Китая, Германии и Франции.

Напомним, первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" завершился вничью - 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало - 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.