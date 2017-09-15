Арсен Венгер: "На матч с "Кельном" я сделал девять изменений в составе, но у "Арсенала" нет иерархии"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (3:1) отметил, что не разделяет футболистов на основных и запасных. Французский специалист выставил на эту встречу девять игроков, которые не выходили на поле в предыдущем поединке чемпионата Англии.

- У нас получилось не очень хорошее начало, и был непредсказуемый гол, - приводит ВВС слова Венгера. - После этого было важно не паниковать, а продолжать играть в свой футбол. С этого момента мы полностью контролировали матч.

Санчес пока не набрал свою лучшую форму. Он фантастический футболист, но все же только что вернулся. У него всегда есть что-то особенное, что он показал на поле.

Состав? Мы хотим преуспеть во всех соревнованиях. Сегодня на поле была опытная команда, хотя я и сделал девять изменений. Но все игроки высшего класса, у нас в команде нет иерархии.