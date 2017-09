Арсен Венгер: "Молюсь, чтобы у Уилшира не было больше проблем"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил надежду, что хавбек клуба Джек Уилшир избежит серьезных травм в дальнейшей карьере. 25-летний хавбек в четверг принял участие в матче Лиги Европы против БАТЭ (4:2), сыграв все 90 минут. С апреля по сентябрь он не играл за основу лондонцев из-за перелома ноги.

- Он потрясающе провел первый тайм, - цитирует Four Four Two Венгера. - Он борется до конца. Он набирает оптимальную форму. Сейчас он в возрасте, когда карьера игрока обычно находится на пике. Ему мешала только серия травм.

Я молюсь, чтобы у него не было больше проблем, и хочу поскорее видеть его в оптимальном состоянии. Он в очередной раз показал, что не растерял мастерство.