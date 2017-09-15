Арсен Венгер: "Когда я увидел, что творится на стадионе, подумал, что матч с "Кельном" не начнется"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (3:1) отметил, что ему было сложно дождаться решения по вопросу проведения этого поединка. Перед игрой немецкие фанаты проникли на стадион "канониров" без билетов и пытались занять места болельщиков соперника. Полиция отложила начало игры, стартовый свисток был дан на час позже.

- Терпеливо ждали начала матча в раздевалке, но это было тяжело, - приводит Goal слова Венгера. - В голове были различные варианты. Возможно, пришлось бы играть завтра или на следующей неделе. Но у нас запланирован кубковый матч, а у "Кельна" - игра чемпионата. Подумал, что сегодня мы не сыграем.

Полиция вела себя предельно осторожно и не хотела рисковать. Когда я увидел, что происходит на стадионе, то был уверен, что игра не начнется. Хорошо, что наши фанаты не пошли на конфликт. Надеюсь, что и после игры все было в порядке. Болельщики "Кельна" поступили умно. Не знаю, как они проникли на стадион, но это у них вышло отлично.