Арсен Венгер: "БАТЭ показал довольно связную игру, и "Арсеналу" было непросто"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над БАТЭ в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (4:2) отметил, что "канониры" играли экспериментальным составом. Также он отдал должное сопернику и городу Минск.

- Сегодня у нас была экспериментальная команда, - цитирует пресс-служба УЕФА Венгера. - На поле вышли и опытные игроки, и молодежь. Мне понравилось, как они взаимодействовали. 65 минут наша команда неплохо держала темп, потом ребята немного подсели. Но в целом я доволен результатом. При этом должен отметить, что БАТЭ показал довольно связную игру, и нам было непросто. И еще. Столица Белоруссии Минск - очень красивый город.