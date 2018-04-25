Арсен Венгер: "Атлетико" не имеет слабых сторон"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед первым матчем полуфинала Лиги Европы против "Атлетико" отметил, что мадридцы отлично играют как в защите, так и в нападении. По словам французского специалиста, его команде нужно провести идеальную игру, чтобы добиться успеха.

– Мы должны использовать наши сильные стороны. Мы команда, которая любит вести игру, любит контролировать мяч, – приводит официальный сайт УЕФА слова Венгера. – "Атлетико" очень сильная команда – взгляните на таблицу чемпионата Испании, это второй по силе клуб страны – так что мы должны выложиться по полной и быть предельно внимательными. По большому счету мадридцы не имеют слабых сторон: они одинаково хороши как в защите, так и в нападении, поэтому и мы должны провести идеальную игру.

Первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" пройдет завтра в Лондоне и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится 3 мая в Мадриде.