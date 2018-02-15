Аркадий Дворкович: "Российским клубам реально выиграть Лигу Европы"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович считает, что российские клубы могут претендовать на победу в Лиге Европы. В плей-офф турнира вышли четыре российских клуба – московские "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и санкт-петербургский "Зенит". В 1/16 финала "Спартак" сыграет с "Атлетиком", "Локомотив" – с "Ниццей", "Зенит" – с "Селтиком". ЦСКА уже провел первый матч в Белграде с "Црвеной Звездой" (0:0).
– На этой стадии соперники все сложные, но все по зубам нашим клубам. Побеждать можно даже на выезде, – цитирует ТАСС Дворковича. – При таком количестве российских клубов в плей-офф Лиги Европы выиграть кому-то из них турнир реально. Но борьба будет очень тяжелой.
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Ницца
- Атлетик
- Селтик
- Аркадий Дворкович
- Црвена Звезда (Футбол)
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