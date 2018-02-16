Ариц Адурис: "Секрет забытых "Спартаку" голов? Я просто наслаждаюсь игрой"

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис, оформивший дубль в ворота "Спартака" (3:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы, заявил, что и в 37 лет продолжает наслаждаться игрой. При этом форвард не стал жаловаться не холодную погоду в Москве.

– Погода была одинакова для всех, поэтому все было нормально, – сказал Адурис. – Как у меня получилось оформить дубль? Особенного секрета нет, просто в свои 37 я продолжаю наслаждаться игрой! Меня радует тот факт, что я стал лидером бомбардирской гонки Лиги Европы. (Павел ГУРЕВИЧ)