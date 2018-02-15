Ари - в "старте" "Локо" на матч с "Ниццей", Фарфан - в запасе

Стал известен состав "Локомотива" на первый матч 1/16 финала против "Ниццы". В атаке команды появится форвард Ари. Нападающий проведет первую официальную игру с 21 июля - полсезона он пропустил из-за травмы. Другой форвард "Локо" Джефферсон Фарфан остался в запасе.

Полностью заявка "Локо" выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов - Коломейцев, И. Денисов - Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Ари. Запасные - Коченков, Чорлука, Ротенберг, Тарасов, Рыбус, Фарфан, Эдер.

Матч начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.