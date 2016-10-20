Ари: "Игроки "Краснодара" перенервничали в первом тайме"

Нападающий "Краснодара" Ари после поражения от "Шальке" (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда проиграла начало первого тайма, а соперник этим воспользовался, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист добавил, что все дальнейшие усилия не привели к забитому голу, хотя "Краснодар" создал много моментов.

– Я думаю, в начале первого тайма у нас был небольшой нервоз, – отметил Ари. – Мы вышли на поле, нервничали немного, соперник этим воспользовался и забил гол. Потом мы проснулись, смогли создать несколько моментов, но, к сожалению, проиграли.

– Что в перерыве сказал тренер, ведь команда провела второй тайм гораздо сильнее? И вообще, насколько сложно играть против такой команды?

– Всегда очень сложно играть против команд такого уровня и адаптироваться к такому высокому ритму. А тренер сказал, чтобы мы продолжали играть в той же манере, давили соперника, чтобы создавать больше моментов у его ворот, а также были спокойны.

– Как в команде восприняли это поражение?

– Конечно, мы расстроены. Это была домашняя игра при полном стадионе. Сейчас мы постараемся забыть это поражение и готовиться к следующему матчу.

Трансляция матча "Краснодар" - "Шальке"