21:00 | Футбол — Лига Европы

Ари и Классон - в старте "Краснодара" на матч со "Стандардом"

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"Краснодар" объявил состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Стандарда". С первых минут встречу начнут нападающий Ари и полузащитник Виктор Классон.

Состав "Краснодара": Синицын - Рамирес, Спаич, Мартынович, С. Петров - Перейра, Каборе, Газинский - Классон, Ари, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Фьолусон, Куэва, Шишкин, Игнатьев, Стоцкий, Сулейманов. 

Состав "Стандарда": Очоа - Каванда, Луиндама, Лайфис, Фай - Кимирот, Агбо, Поконьоли - Марин, Эмонд, Карсела.

Запасные: Жиллет, Горо, Косанович, Орландо Са, Денепо, Лестьенн, Бастьен. 

Стандард Л - Краснодар

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