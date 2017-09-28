Арбитры правильно назначили пенальти в пользу "Локомотива"

На 1-й минуте матча 2-го тура Лиги Европы "Локомотив" – "Злин" правильно поступили валлийские судьи, наказавшие гостей пенальти. Ли Эванс не сразу отреагировал на фол Зорана Гаича, ударившего Алексея Миранчука ногой в лицо. Арбитр указал на 11-метровую отметку только после консультации со вторым дополнительным ассистентом Ником Праттом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"