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22:20 | Футбол — Лига Европы

Арбитры правильно назначили пенальти в пользу "Локомотива"

Фол на Алексее МИРАНЧУКЕ. Фол на Алексее МИРАНЧУКЕ. Фол на Алексее МИРАНЧУКЕ.
Фол на Алексее МИРАНЧУКЕ.
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На 1-й минуте матча 2-го тура Лиги Европы "Локомотив""Злин" правильно поступили валлийские судьи, наказавшие гостей пенальти. Ли Эванс не сразу отреагировал на фол Зорана Гаича, ударившего Алексея Миранчука ногой в лицо. Арбитр указал на 11-метровую отметку только после консультации со вторым дополнительным ассистентом Ником Праттом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dzaga

Ну Бобров, удивительный человек! Солнце светит! Земля круглая! Очевидный пенальти был!

22:53

Петербург

С формулировкой "Игра высоко поднятой клюшкой". Надо было еще две минуты выписать.

22:40