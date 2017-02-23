АПОЭЛ выбил "Атлетик" из Лиги Европы, "Вильярреал" с Черышевым обыграл "Рому", но покинул турнир

В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы АПОЭЛ оказался сильнее "Атлетика" – 2:0. Первый матч между командами завершился со счетом 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, кипрский коллектив вышел в следующий раунд турнира.

В параллельной встрече "Вильярреал" в гостях переиграл "Рому" – 1:0. Первая встреча в Испании завершилась победой римлян – 4:0. Таким образом, команда Лучано Спаллетти вышла в следующий раунд турнира. Полузащитник Денис Черышев появился на поле с первых минут и был заменен на 73-й.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

АПОЭЛ (Кипр) – "Атлетик" (Испания) – 2:0 (0:0)

Голы: Сотириу, 46 (1:0). Янниотас, 54 – с пенальти (2:0).

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Меркис, Астис, Иоанну, Мораиш, Эфрем (Вандер, 71), Винисиус (Эбесилио, 76), Барраль (Де Камаргу, 61), Сотириу, Янниотас.

"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Эчейта, Де Маркос (Мерино, 79), Альварес, Рауль Гарсия, Сусаэта (Вильялибре, 57), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 70), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Сотириу, 43. Рауль Гарсия, 45+1. Де Маркос, 53. Иоанну, 56. Итурраспе, 75. Де Камаргу, 87. Ираисос, 90+4.

Удаления: Сотириу (АПОЭЛ), 65. Итурраспе (Атлетик), 90.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

23 февраля. Никосия. Стадион GSP.

Первый матч – 2:3.

1/16 финала

"Рома" (Италия) – "Вильярреал" (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: Борре, 15 (0:1).

"Рома": Алиссон, Фермален, Манолас (Рюдигер, 46), Мариу Руй, Жуан Жезус, Бруну Перес (Фасио, 84), Де Росси (Наингголан, 76), Паредес, Тотти, Эль-Шаарави, Перотти.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Рукавина, Хосе Анхель, Альваро Гонсалес, Б.Сориано (Хонатан дос Сантос, 77), Р.Сориано, Эрнандес, Сольдадо (Адриан, 66), Черышев (Бакамбу, 73), Борре.

Предупреждения: Эрнандес, 21. Рюдигер, 57.

Удаление: Рюдигер (Рома), 83.

Судья: Цвайер (Германия).

23 февраля. Рим. Стадион Olimpico.