АПОЭЛ, "Олимпиакос" и "Маккаби" пробились в четвертый раунд квалификации Лиги Европы

Кипрский АПОЭЛ, греческий "Олимпиакос" и израильский "Маккаби" (Тель-Авив) стали участниками четвертого отборочного раунда квалификации Лиги Европы.
В третьем раунде АПОЭЛ обыграл "Хапоэль" из Беэр-Шевы (3:1, первый матч - 2:2). "Олимпиакос" на выезде переиграл "Люцерн" (3:1, первый матч - 4:0). "Маккаби" выиграл у армянского "Пюника" (2:1, первый матч - 0:0).
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответные матчи
АПОЭЛ (Кипр) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 3:1 (0:1)
Голы: Бен Басат, 19 (0:1). Кажу, 64 (1:1). Лукас Соуза, 79 (2:1). Лукас Соуза, 90+3 (3:1).
Судья: Гестраниус (Финляндия).
16 августа. Никосия. Стадион "GSP".
Первый матч – 2:2
"Люцерн" (Швейцария) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:3 (0:1)
Голы: Христодулопулос, 23 (0:1). Христодулопулос, 59 (0:2). Герреро, 68 (0:3). Демхасай, 82 (1:3).
Судья: Левников (Санкт-Петербург, Россия).
16 августа. Люцерн. Стадион "Swissporarena".
Первый матч - 0:4
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Пюник" (Армения) - 2:1 (0:1)
Голы: Войнов, 11 (0:1). Миха, 55 (1:1). Атар, 68 (2:1).
Судья: Невалайнен (Финляндия).
16 августа. Нетания. Стадион "Netanya"
Первый матч - 0:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/