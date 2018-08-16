АПОЭЛ, "Олимпиакос" и "Маккаби" пробились в четвертый раунд квалификации Лиги Европы

Кипрский АПОЭЛ, греческий "Олимпиакос" и израильский "Маккаби" (Тель-Авив) стали участниками четвертого отборочного раунда квалификации Лиги Европы.

В третьем раунде АПОЭЛ обыграл "Хапоэль" из Беэр-Шевы (3:1, первый матч - 2:2). "Олимпиакос" на выезде переиграл "Люцерн" (3:1, первый матч - 4:0). "Маккаби" выиграл у армянского "Пюника" (2:1, первый матч - 0:0).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

АПОЭЛ (Кипр) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 3:1 (0:1)

Голы: Бен Басат, 19 (0:1). Кажу, 64 (1:1). Лукас Соуза, 79 (2:1). Лукас Соуза, 90+3 (3:1).

Судья: Гестраниус (Финляндия).

16 августа. Никосия. Стадион "GSP".

Первый матч – 2:2

"Люцерн" (Швейцария) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:3 (0:1)

Голы: Христодулопулос, 23 (0:1). Христодулопулос, 59 (0:2). Герреро, 68 (0:3). Демхасай, 82 (1:3).

Судья: Левников (Санкт-Петербург, Россия).

16 августа. Люцерн. Стадион "Swissporarena".

Первый матч - 0:4

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Пюник" (Армения) - 2:1 (0:1)

Голы: Войнов, 11 (0:1). Миха, 55 (1:1). Атар, 68 (2:1).

Судья: Невалайнен (Финляндия).

16 августа. Нетания. Стадион "Netanya"

Первый матч - 0:0