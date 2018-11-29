Анзор Кавазашвили: "Глушаков в стартовом составе? Поддерживаю!"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с "СЭ" своим мнением о ситуации в красно-белой команде, которая сегодня проведет в Москве матч 5-го тура Лиги Европы против венского "Рапида". После четырех туров спартаковцы с 5 очками делят второе место с "Рейнджерс" в группе G, австрийцы набрали 4 и занимают последнее место, лидирует испанский "Вильярреал" – 6 очков.

– Как относитесь к получившей широкий резонанс акции футболистов "Спартака" в поддержку Глушакова? – вопрос Кавазашвили.

– После смены тренерского штаба и последующего "разбора полетов", по-моему, все передряги в коллективе закончились, хотя отголоски остаются. Мне кажется, что Кононов наладил систему взаимоотношений в команде. Тренер разберется со всеми – кто достоин основного состава, кто нет, а те, кто вообще не хочет играть, либо уйдут в аренду, либо будут проданы в другие кубы.

То, что футболисты надели майки с номером восемь и взяли в руки плакат: "Один за всех и все за одного", говорит о дружбе между ребятами и они, как понимаю, с приходом Кононова хотят найти взаимопонимание с тренерским штабом и показать, что команда готова работать с ним в едином ритме. Думаю, все будет нормально. Нужно дать "Спартаку" немного времени.

– Какие ожидания от встречи с "Рапидом"?

– На сегодня "Спартак" пока не готов на сто процентов к выступлениям в европейских турнирах. И я бы очень хотел, чтобы все передряги побыстрее закончились. Я поддерживаю все начинания Кононова. То, что он ставит Глушакова в состав, говорит о том, что тренер помнит, как Денис играл два года назад, как был лидером в чемпионском сезоне.

– Какого результата ждете сегодня от "Спартака"?

– Ничья будет самым лучшим вариантом для хозяев. Жду голов, ведь наши умеют забивать, но и пропускают прилично. Самое страшное, что сегодня в команде нет взаимопонимания в центральной зоне обороны. И полузащита работает не так качественно, как нам хотелось бы. Когда в средней линии появится лидер, тогда смогу сказать, что "Спартак" нашел свою игру. Но сегодня его нет и это очень плохо. (Елена Григорьевская)

Игра пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".

Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей