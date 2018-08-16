Анюков установил рекорд "Зенита"

Защитник Александр Анюков, который вывел команду "Зенит" с капитанской повязкой на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо", установил рекорд клуба. Он 117 раз был капитаном петербургской команды – больше, чем кто-либо в российской истории. До этого рекорд принадлежал Владиславу Радимову. (Алексей МОРОЗ)

Лидеры по числу матчей в качестве капитана "Зенита"

Игрок Годы в "Зените" Матчи Александр АНЮКОВ 2005-н.в. 117 Владислав РАДИМОВ 2003-2008 116 Анатолий ТИМОЩУК 2007-2009, 2013-2015 86 ДАННИ 2008-2017 85 Владимир КУЛИК 1992-1996 75

"Зенит" – "Динамо" Мн: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция.