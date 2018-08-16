20:02 | Футбол — Лига Европы

Анюков установил рекорд "Зенита"

Александр АНЮКОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Александр АНЮКОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Защитник Александр Анюков, который вывел команду "Зенит" с капитанской повязкой на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо", установил рекорд клуба. Он 117 раз был капитаном петербургской команды – больше, чем кто-либо в российской истории. До этого рекорд принадлежал Владиславу Радимову. (Алексей МОРОЗ)

Лидеры по числу матчей в качестве капитана "Зенита"

Игрок

Годы в "Зените"

Матчи

Александр АНЮКОВ

2005-н.в.

117

Владислав РАДИМОВ

2003-2008

116

Анатолий ТИМОЩУК

2007-2009, 2013-2015

86

ДАННИ

2008-2017

85

Владимир КУЛИК

1992-1996

75

"Зенит" – "Динамо" Мн: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция.

Зенит - Динамо Мн
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