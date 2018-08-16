Анюков установил рекорд "Зенита"

Защитник Александр Анюков, который вывел команду "Зенит" с капитанской повязкой на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо", установил рекорд клуба. Он 117 раз был капитаном петербургской команды – больше, чем кто-либо в российской истории. До этого рекорд принадлежал Владиславу Радимову. (Алексей МОРОЗ)
Лидеры по числу матчей в качестве капитана "Зенита"
|
Игрок
|
Годы в "Зените"
|
Матчи
|
Александр АНЮКОВ
|
2005-н.в.
|
117
|
Владислав РАДИМОВ
|
2003-2008
|
116
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
2007-2009, 2013-2015
|
86
|
ДАННИ
|
2008-2017
|
85
|
Владимир КУЛИК
|
1992-1996
|
75
"Зенит" – "Динамо" Мн: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция.