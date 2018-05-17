Антуан Гризманн: "Симеоне сделал из меня одного из лучших футболистов мира"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после финала Лиги Европы против "Марселя" (3:0) отметил, что мечтал выиграть трофей под руководством Диего Симеоне. Французский форвард в этой игре забил два мяча.

- После двух неудач я был решительно настроен на победу. Не хотелось упускать эту возможность, - приводит пресс-служба УЕФА слова Гризманна. - Я снимаю шляпу перед футболистами "Олимпика". Им есть чем гордиться

Я мечтал выиграть трофей с Симеоне, говорил себе, что пришло мое время. Он многому меня научил, сделал из меня одного из лучших футболистов мира. Надеюсь, что смогу продолжать играть на том же уровне.

Мои чувства к клубу растут с каждым матчем, с каждым сезоном. Я в "Атлетико" уже четыре года - у меня крепкая связь с товарищами по команде, с болельщиками. Поэтому я и отдаю все силы здесь.