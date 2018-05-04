01:00 | Футбол — Лига Европы

Антуан Гризманн: "Надеюсь, "Атлетико" удастся завоевать трофей"


Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн рассчитывает, что его команде в финале Лиги Европы удастся завоевать трофей. В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.

– Мы очень счастливы. Я надеюсь, что в финале нас ждет удача, – цитирует официальный сайт УЕФА Гризманна. – Мы хотели, чтобы здесь была атмосфера, как на "Кальдероне", и она такой и была!

Атлетико - Арсенал

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022217/index.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!