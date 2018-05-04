Антуан Гризманн: "Надеюсь, "Атлетико" удастся завоевать трофей"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн рассчитывает, что его команде в финале Лиги Европы удастся завоевать трофей. В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.

– Мы очень счастливы. Я надеюсь, что в финале нас ждет удача, – цитирует официальный сайт УЕФА Гризманна. – Мы хотели, чтобы здесь была атмосфера, как на "Кальдероне", и она такой и была!