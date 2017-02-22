Антони Марсьяль: "Гол "МЮ" положит конец надеждам "Сент-Этьена" на выход в 1/8 финала"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" отметил важность забитого гола. В первой встрече английская команда выиграла со счетом 3:0. Ответный поединок пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

- На "Жоффруа-Гишар" будет отличная атмосфера, возможно, самая страстная во Франции, и мы знаем, что фанаты "Сент-Этьена" будут гнать команду вперед, - цитирует пресс-служба клуба Марсьяля. - Мы должны сохранять концентрацию и постараться забить гол, который положит конец надеждам "зеленых" на выход в 1/8 финала.