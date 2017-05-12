Антони Лопеш: "В конце матча с "Аяксом" я почувствовал свою беспомощность"

Голкипер "Лиона" Антони Лопеш после ответного полуфинала Лиги Европы против "Аякса" (1:3) отметил, что не может объяснить, почему команда провалилась в первом поединке (1:4). По словам вратаря, в конце игры он почувствовал свою беспомощность, так как не мог подключиться к атакам команды.

- Не смогли исправить результат первой игры, хотя сегодня для этого у нас все было, - приводит L'Equipe слова Лопеша. - У нас почти получилось. К сожалению, не могу объяснить такую разницу в двух играх. Будем учиться на ошибках. В конце мне было очень сложно, потому что чувствовал свою беспомощность. Видел, как идет атака за атакой, но ничем не мог помочь команде.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"