Антони Лопеш: "Россия очень красивая страна"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш остался доволен победой над ЦСКА (1:0) на выезде в матче 1/8 финала Лиги Европы. Он также отметил, что ему понравилось в России.

– Довольны результатом, – отметил португалец. – Попробовали не пропустить – на это работала вся команда. Благодарен ребятам, ведь у нас получилось. 1:0 – хороший результат в гостях перед вторым матчем. Остается показать результат в следующий четверг. Мы позволили ЦСКА владеть мячом, но главное – здорово отбивались и прессинговали и все-таки смогли забить. Надо попробовать сделать то же самое дома. Тогда домашний финал Лиги Европы будет приближаться.

– Как вам ЦСКА?

– Очень хорошая команда. Мы знали, что придется туго против таких команд – сильных и коллективно, и индивидуально. Старались не давать соперникам создавать моменты.

– А погода? Не холодновато было?

– Да уж. Прохладно. Если говорить про Россию, то это очень красивая страна. Мы были здесь на Красной площади. Очень красиво! Мы много путешествуем, а открывать для себя такие страны как Россия – всегда счастье. (Ярослав СУСОВ)

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