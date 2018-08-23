21:01 | Футбол — Лига Европы

Антон Заболотный: "Зенит" идет своей дорогой и хорошо играет"


Нападающий "Зенита"  Антон Заболотный заявил, что петербургский клуб идет своей дорогой и получает отличный результат. Сегодня сине-бело-голубые победили "Мольде" (3:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы, а форвард забил второй гол в этой встрече. 

- Ощущения хорошие, поскольку отыгрались и выиграли, - сказал Заболотный в эфире канала "Матч ТВ". - Мы идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат. Будем так продолжать. На поле надо отдаваться и побеждать.

К сожалению, пропускаем не очень удачные голы из-за своих же ошибок. Но хорошая тенденция в том, что мы отыгрываемся и побеждаем. Будем исправлять ошибку с пропущенными голами, работать над ней.

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа. 

Зенит - Мольде

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