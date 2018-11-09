Антон Заболотный: "Количество зрителей на трибунах не удивило. Это же не Питер!"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо" (1:1) отметил, что его не удивило небольшое количество зрителей на трибунах во Франции.
- Удивило количество зрителей на еврокубковом матче?
- Не удивило. Это же не Питер! Это в Петербурге много болельщиков регулярно поддерживают нашу команду, а на выездных играх бывает и не очень много зрителей.
- "Славия" сыграла вничью с "Копенгагеном". Получается, стратегически ничья – не такой уж и плохой результат для "Зенита"?
- Конечно, неплохой. Думаю, здесь никому не будет легко. "Бордо" очень хорошо играет дома и на выезде. Мы их разбирали и смотрели. Теперь будем готовиться к следующему матчу чемпионата.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-11-09-anton-zabolotnyy-kolichestvo-zriteley-na-tribunakh-ne-udivilo-eto-zhe-ne-peterburg-.htm