03:45 | Футбол — Лига Европы

Антон Заболотный: "Количество зрителей на трибунах не удивило. Это же не Питер!"

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Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо" (1:1) отметил, что его не удивило небольшое количество зрителей на трибунах во Франции.

- Удивило количество зрителей на еврокубковом матче?

- Не удивило. Это же не Питер! Это в Петербурге много болельщиков регулярно поддерживают нашу команду, а на выездных играх бывает и не очень много зрителей. 

- "Славия" сыграла вничью с "Копенгагеном". Получается, стратегически ничья – не такой уж и плохой результат для "Зенита"?

- Конечно, неплохой. Думаю, здесь никому не будет легко. "Бордо" очень хорошо играет дома и на выезде. Мы их разбирали и смотрели. Теперь будем готовиться к следующему матчу чемпионата.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-11-09-anton-zabolotnyy-kolichestvo-zriteley-na-tribunakh-ne-udivilo-eto-zhe-ne-peterburg-.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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