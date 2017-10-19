21:02 | Футбол — Лига Европы

Антон Миранчук - в "старте" "Локо" на матч с "Шерифом", Алексей не попал в заявку


Стал известен состав "Локомотива" на матч группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". С первых минут поединок начнет Антон Миранчук. Его старший брат Алексей не попал в заявку. 

Полностью состав "Локо" выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус - Ант. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш - Фарфан, Эдер; запасные - Медведев, Касаев, Михалик, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов.

Матч "Шериф" - "Локомотив" начнется в 22.05 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий