Антон Миранчук: "В 1/8 финала интересней сыграть с "Боруссией", чем с российской командой"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после победы над "Ниццей" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы рассказал, что в следующей стадии предпочитает встретиться с сильной командой – "Боруссией" или "Арсеналом". При этом он отметил, что в матче с французами он и его брат, Алексей Миранчук, могли забить минимум три гола.

– Второй тайм с "Ниццей" показался более тяжелым, – сказал Миранчук. – Не скажу, что силы покидали, но было тяжеловато. Выбегали в контратаки, имели моменты. Я посмотрел обзор после встречи. Только я с братом мог три забивать.

– "Локо" впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Какие ощущения?

– Это очень приятно. Даже не могу представить, что ощущают люди, которые выигрывают Лигу чемпионов. Просто вау!

– Хотели бы встретиться в следующем раунде с российской командой?

– Нет. Я думаю, нам вообще попадется самая сильная команда – "Боруссия" или "Арсенал". С этими команда интересней сыграть.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15:00 по московскому времени. (Павел ГУРЕВИЧ)