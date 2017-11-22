Антон Миранчук: "Локомотив" сделает все от себя зависящее в матче против "Копенгагена"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" отметил, что его команду ждет тяжелая игра. Хавбек также добавил, что железнодорожники завтра сделают все от них зависящее.

– Антон, перед матчем с "Копенгагеном" в четверг пресс-служба "Локомотива" устраивает праздничное шоу для болельщиков на тему датских сказок. Вы какие-нибудь сказки Андерсена в детстве читали?

– Наверное, все дети читали "Снежную королеву". Пожалуй, это запомнилось больше всего, потому что у сказки счастливый конец. Надеюсь, завтра на стадионе тоже будет весело, и все болельщики, которые придут на игру, хорошо проведут время.

– У вас много голевых передач, как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Главный тренер "Локо" ставит перед вами задачу чаще ассистировать партнерам?

– Для меня главное, чтобы это помогало команде. А уже потом можно говорить о каких-то личных заслугах.

– Чем запомнился первый матч в Копенгагене, в котором была зафиксирована нулевая ничья? Чего ждете от ответного поединка с этой командой?

– Безусловно, нас ждет тяжелая игра, как и в первом матче в гостях. Необходимо отдать все силы, которые у нас есть. Будем стараться играть для болельщиков, "Локомотиву" очень нужна победа.

– Результат, который нужно добывать в матче с "Копенгагеном", довлеет над игроками "Локомотива"?

– Это футбол, и в каждом матче мы выходим на поле, чтобы получать удовольствие от игры. А результат не то чтобы довлеет, но всем ребятам очень хочется выиграть. Сделаем все от нас зависящее, а там – как Бог даст. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.