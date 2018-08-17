Анна Семак: "После игры в Минске было столько угроз в адрес нашей семьи, а сегодня ни барашка волн"

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака отметила, что не стоит делать поспешных выводов. Так она прокомментировала результат матча питерцев с минским "Динамо" (8:1 д.в.).

"Много чувств на душе после вчерашнего матча, но, как жена дипломата, все, что думаю сказать не могу, лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов - это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях - ведь потом, если ситуация повернется другой стороной, будет очень неудобно - взять свои слова обратно уже не представляется возможным. Можно бесконечно рассуждать, предполагать, бить кулаком в грудь, считая себя единственно правым, но снаружи не так хорошо видно, как изнутри, когда ты можешь объективно судить о готовности игроков, когда твое решение относительно состава не прихоть, не творческий эксперимент и не результат ночного видЕния, а кропотливая работа.

Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно замотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды - без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится. (Мы знаем не мало таких примеров) После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду - ни одного барашка волн: "Спасибо команде" (согласна) , "Дзюба - Бог" (отличная работа), "ну а Семак.....он ведь поставил "основной" состав, к тому же Минское "Динамо" безобразно играли"... (думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии). СПАСИБО ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. ⚽️ Спасибо тебе, мой лучший друг, за силу духа, ведь эта победа - именно победа духа. ❤️Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу", - написала Анна в Инстаграме.