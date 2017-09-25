Англичане обслужат матч "Зенит" - "Реал Сосьедад", валлийцы рассудят "Локомотив" и "Злин"

Английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером обслужит матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Реал Сосьедад", информирует официальный сайт УЕФА. Лайнсменами встречи будут Стивен Чайлд и Гарри Леннард, дополнительные помощники рефери - Стюарт Эттуэлл и Кевин Френд, резервный арбитр - Константин Хатзидакис.

Встречу между "Локомотивом" и "Злином" обслужит валлийская бригада во главе с Ли Саймоном Эвансом. Исполнять обязанности лайнсменов будут Филип Томас и Иен Берд, дополнительные ассистенты судьи - Брин Маркхэм-Джонс и Ник Прэтт, четвертый рефери - Дэниэл Бекетт.

Встреча группы L "Зенит"- "Реал Сосьедад" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе "Санкт-Петербург". "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Встреча группы F "Локомотив"- "Злин" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени на РЖД Арене. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.