Андрей Синицын: "Мог ли выручить "Краснодар"? Пока не готов сказать"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын в интервью "СЭ" после матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:2) отметил, что ему необходимо проанализировать пропущенные голы. По словам вратаря, у сербской команды в четверг залетало все.

– В эпизоде с первым голом не рассчитали отскок мяча от газона?

– Гол получился немного курьезным. Но нужно еще раз внимательно посмотреть повтор. Траектория полета была какая-то неимоверная. Мог ли выручить? Пока не готов сказать. Нужно все еще проанализировать.

– Канга, бесспорно, забил потрясающий гол. Но не далековато ли вы вышли из ворот?

– Опять же не могу ответить на ваш вопрос однозначно. "Црвена Звезда" старается играть проникающими передачами, прессингует. Наверное, есть какие-то вопросы по моей позиции. Но дай Канге пробить с этого места еще 10 раз, не уверен, что он попадет хотя бы один. Бывают просто такие дни, когда у одной команды все залетает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Синицына