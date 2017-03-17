01:17 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Андрей Синицын: "Краснодару" в матче с "Сельтой" не хватило футболистов"

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Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" (0:2) отметил, что ключевым фактором поражения стала нехватка игроков. "Быки" проиграли противостояние с общим счетом 1:4 и вылетели из турнира.

- Есть опустошение, хотелось пройти дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Синицына. - Нам не удалось создать на 100% опасные моменты. "Сельта" - очень неуступчивая команда. С испанцами в принципе сложно играть. Они мастеровитые, с мячом очень хорошо обращаются. Было тяжело отобрать у них мяч и самим навязывать свою игру. У "Сельты" в этот раз не было такой агрессии, им главное было не пропустить. Нам не хватило футболистов, которые травмированы. Это стало ключевым фактором.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170317/1117762798.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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