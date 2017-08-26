Андрей Синицын: "Концовка матча с "Краснодаром" не красит "Црвену Звезду"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын в интервью "СЭ" отметил, что в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:2) от его команды отвернулась удача. По его словам, также на итоговый результат повлияли эпизоды, в которых сербы затягивали время.

– По-вашему, удача улыбнулась "Црвене Звезде"?

– Скорее отвернулась от нас.

– Вы сказали, что в концовке хозяева тянули время. Это сильно раздражало?

– Мне кажется, неприятно было на это все смотреть зрителям. Понятно, что цена ошибки в таких матчах очень высока. Но зачем в концовке "Црвена Звезда" превращала футбол в цирк? Это не красит сербов.

– Но ведь, как вы справедливо заметили, на кону стоял выход в групповой турнир Лиги Европы.

– Считаю, все было в руках судьи. Он мог предотвращать эти ситуации… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Синицына