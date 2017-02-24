Андрей Шевченко: "Судейство матча "Шахтер" - "Сельта" не будем обсуждать, но моменты были спорные"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что "Шахтеру" не хватило четырех минут для того, чтобы пройти "Сельту" в 1/16 финала Лиги Европы. В конце встречи арбитр поставил пенальти в ворота "горняков", который реализовал Яго Аспас и перевел игру в овертайм. В итоге донецкая команда уступила со счетом 0:2, а после матча тренер и игроки раскритиковали судью.

- "Шахтеру" не хватило четырех минут, - приводит "Террикон" слова Шевченко. - У команды было много шансов, которые следовало реализовать. Надо было забить мяч. Судейство не будем обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция.