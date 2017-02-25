03:27 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Андрей Перепелица: "Манчестер Юнайтед"? "Ростов" победил "Баварию"

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Полузащитник "Ростова" Андрей Перепелица отметил, что его команда не боится встречи с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. По словам хавбека, дончанам повезло, что первый матч они проведут дома.

- Будет интересно сыграть с "Манчестер Юнайтед", - приводит пресс-служба УЕФА слова Перепелицы. - У нас будет возможность сыграть на "Олд Траффорд". У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили "Баварию". Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам помогут.

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Материалы REN-TV

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