Андрей Лунев: "В России никто рядом не стоит с болельщиками "Зенита"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что испанцы провели хорошую игру, несмотря на поражение. Голкипер также поблагодарил болельщиков питерцев за поддержку.
– Какие эмоции от игры?
– Показали хороший футбол. Может, не очень много владели мячом, но все делали качественно. Главное – результат. Хотел бы поблагодарить болельщиков.
– Ожидали такой игры от испанцев?
– Конечно. Ждали этой игры, ждали хорошего футбола.
– Команда оказалась сильнее или слабее, чем думали? Все– таки, много ошибок в обороне.
– Очень добротная команда. Если посмотреть статистику, можно в этом убедиться. Они немало владели мячом.
– Оценили флешмоб во время матча?
– Конечно. Наши болельщики – просто вышка. В России точно рядом с ними никто не стоит.
– По– испански знаете какие-нибудь слова?
– В школе учил, но как– то ничего не осталось. Я могу сказать как меня зовут, откуда я родом, как дела, добрый день, добрый вечер. но знаю только отдельные фразы. (Артем РЯБОВОЛ)