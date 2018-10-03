Андрей Лунев: "Как отреагировал на уход Акинфеева из сборной? Никак"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" рассказал о психологическом состоянии команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Как поражение в Махачкале сказалось на психологическом состоянии команды?

- Неприятное поражение, болезненное. Надеюсь, что все вынесут урок и не будут повторять ошибок, будут играть с первой до последней минуты.

- Никак не отреагировал, все спокойно.

- Разговаривали ли вы с Черчесовым?

- Нет, не разговаривал.

- Что вы знаете о сопернике?

- Вечером разберем команду и посмотрим, на что обратить внимание.

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)