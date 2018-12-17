Андрей Лунев: "Интересно будет встретиться с Нойштедтером"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы встретятся с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – в Санкт-Петербурге 21 февраля. В составе "Фенербахче" играет защитник сборной России Роман Нойштедтер.
– Очень любопытный жребий. Интересно будет встретиться с Ромой Нойштедтером. Жалко, что из "Фенербахче" наш бывший зенитовец Жулиано уже уехал. В целом же соперник очень серьезный, да и в Турции играть всегда непросто. Но, само собой, мы постараемся выйти в следующий раунд Лиги Европы.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-12-17-andrey-lunev-interesno-budet-vstretitsya-s-romoy-noyshteterom.htm
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