Андрей Лунев: "Интересно будет встретиться с Нойштедтером"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы встретятся с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – в Санкт-Петербурге 21 февраля. В составе "Фенербахче" играет защитник сборной России Роман Нойштедтер.

– Очень любопытный жребий. Интересно будет встретиться с Ромой Нойштедтером. Жалко, что из "Фенербахче" наш бывший зенитовец Жулиано уже уехал. В целом же соперник очень серьезный, да и в Турции играть всегда непросто. Но, само собой, мы постараемся выйти в следующий раунд Лиги Европы.