Андрей Кобелев: "Зачем винить в поражении от "Андерлехта" только Кокорина и Шатова?"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Кобелев призвал не винить в поражении от "Андерлехта" (0:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы только Александра Кокорина и Олега Шатова. По его мнению, провалилась в поединке половина команды.

– В Брюсселе "Зенит" много играл верхом, длинными передачами – особенно со стороны Кришито, - сказал Кобелев. - И зацепиться за такие пасы проблематично. Так что я бы не сказал, что Шатов и Кокорин выпадали. Можно назвать и других футболистов, которые не попали в игру.

– Призываете не валить все на Кокорина и Шатова?

– Да. Полкоманды выпало. Зачем винить в поражении только двоих? Можно критиковать отдельных футболистов за отдельные ошибки, но проигрывает и выигрывает вся команда. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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