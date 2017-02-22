17:22 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Андрей Кобелев: "Выпустить Ивановича в матче с "Андерлехтом" было правильным решением"

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Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев выразил мнение, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не ошибся, решив выпустить в игре 1/16 финала против "Андерлехта" (0:2) Бранислава Ивановича. Сербский защитник, перешедший этой зимой из "Челси", проводил первый поединок за "Зенит". В эпизоде с первым пропущенным голом он допустил грубую ошибку.

– Со стороны мы можем говорить все что угодно, перекраивать оборону "Зенита", - сказал Кобелев. - Но тренерскому штабу в данном случае, конечно, виднее. Мне кажется, будь Смольников в строю, наверное, Ивановича можно было поставить в центре обороны. Кроме того, в первой же игре ставить новичка команды в центр защиты – довольно рискованно. Это все-таки определяющая позиция.

– В общем, Луческу не ошибся, отправив Ивановича на фланг?

– Считаю, это было правильным решением. Никто же не ожидал, что он так грубо ошибется в эпизоде с первым пропущенным голом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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