Андрей Кобелев: "Андерлехт" на голову превосходил "Зенит", но 0:2 отыгрывается"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев выразил мнение, что питерцы сохранили шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы после поражения 0:2 в первой игре с "Андерлехтом". Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.

– 0:2 - счет, который отыгрывается, - считает Кобелев. - Это раз. Понятно, что в первой встрече "Андерлехт" на голову превосходил "Зенит". Не знаю, почему гости сыграли так слабо… Однако впереди домашний поединок при своих трибунах. Думаю, увидим совсем другой футбол в исполнении команды Мирчи Луческу.

– Вам не показалось, что "Зенит" просто не до конца настроился на "Андерлехт"?

– В таком клубе, как "Зенит", едва ли можно говорить о недонастрое. Мне как раз показалось, что питерцы просто не попали в игровой ритм. Было видно, что "Андерлехт" постоянно опережал соперника. Где-то на полкорпуса, где-то на долю секунды, но выигрывал борьбу, превосходил в скорости. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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