Андрей Канчельскис: "Уфа" пройдет "Домжале" в Лиге Европы"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что "Уфа" сможет пройти "Домжале" на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы. Первая встреча между этими командами, проходившая сегодня в Уфе, закончилась нулевой ничьей.

- Не имея европейского опыта, играть сложно в еврокубках, но после первой игры я считаю, что "Уфа" пройдет "Домжале", - цитирует РИА Новости Канчельскиса. - Во втором матче "Уфа" будет действовать раскрепощенно, результат первой встречи на них не будет давить. А на "Домжале" как раз будет давить тот факт, что дома надо обыгрывать соперника, в какой-то момент словенцы раскроются.

Ответный матч состоится 2 августа в Домжале.