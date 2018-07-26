19:32 | Футбол — Лига Европы

Андрей Канчельскис: "Уфа" пройдет "Домжале" в Лиге Европы"


Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что "Уфа" сможет пройти "Домжале" на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы. Первая встреча между этими командами, проходившая сегодня в Уфе, закончилась нулевой ничьей. 

Не имея европейского опыта, играть сложно в еврокубках, но после первой игры я считаю, что "Уфа" пройдет "Домжале", - цитирует РИА Новости Канчельскиса. - Во втором матче "Уфа" будет действовать раскрепощенно, результат первой встречи на них не будет давить. А на "Домжале" как раз будет давить тот факт, что дома надо обыгрывать соперника, в какой-то момент словенцы раскроются. 

Ответный матч состоится 2 августа в Домжале. 

Уфа - Домжале

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180726/1139771527.html

К комментариям
2
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
Материалы других СМИ