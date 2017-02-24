Андрей Канчельскис: "У "Ростова" маленький шанс пройти "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает команду Жозе Моуринью явным фаворитом в матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". По его словам, у желто-синих небольшие шансы на выход в следующую стадию турнира.
- Конечно, я буду болеть за "Манчестер Юнайтед". Это моя команда. А в "Ростове" я не играл. "МЮ" - безусловно, фаворит. У Ростова" есть шанс пройти дальше, но он реально маленький. Манкунианцы намерены успешно выступить в этом сезоне во всех турнирах, в том силе, конечно, и в Лиге Европы. Так что о недонастрое на российский клуб никакой речи быть не может!
Говорите, "Ростов" выиграл у "Баварии"? Ну и что? Это было в группе. А здесь - плей-офф, матчи на вылет. В футболе главное - конечный результат. Если "Бавария" выиграет Лигу чемпионов, то поражение забудется.
Создаст ли Бердыев проблемы Моуринью? Посмотрим. Я ставлю на "Манчестер Юнайтед". А Бердыев, безусловно, очень сильный специалист, могучий тренер. Удивился, что не он возглавил нашу сборную. Мне кажется, если бы Курбан Бекиевич работал в таких же клубах, как Моуринью, добился бы неплохих результатов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
suiss
А я бы, Андрюша, не был так уверен. Спарта, ПСВ, Аякс и Андерлехт - очень приличный уровень (вчера подтверждено Зенитом), а Ростов сыграл с ними со всеми на классе, при чем без шансов для них. Атлетико и Бавария - самый ТОП! И кроме одного тайма, проваленного в Мюнхене (а кто там не проваливался!) - Ростов соответствовал ТОПу.
18:01
knyaz boltconskiy
Что ещё мог сказать,Канчельскис?Скажет что Ростов не слабее,так пенсии лишить могут в Манчестере.Он же на пенсии клубной сидит,как и все бывшие игроки МЮ.
17:56
Kapral1980
Ставить на Манчестер много ума не надо
17:44
ddf
Neuturungal, вот сиди дома и смотри по телевизору на поражение твоего любимого МЮ. А я пойду на стадион в надежде на победу своего клуба.
17:32
Dima012
Андрей Канчельских - это пять! )))
17:21
Neuturungal
Жаль что Ростов не дойдет до финала. Мхитарян нашим отгрузит непременно, даже если у Ибрагимовича не заладится.
17:08