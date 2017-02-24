Андрей Канчельскис: "У "Ростова" маленький шанс пройти "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает команду Жозе Моуринью явным фаворитом в матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". По его словам, у желто-синих небольшие шансы на выход в следующую стадию турнира.

- Конечно, я буду болеть за "Манчестер Юнайтед". Это моя команда. А в "Ростове" я не играл. "МЮ" - безусловно, фаворит. У Ростова" есть шанс пройти дальше, но он реально маленький. Манкунианцы намерены успешно выступить в этом сезоне во всех турнирах, в том силе, конечно, и в Лиге Европы. Так что о недонастрое на российский клуб никакой речи быть не может!

Говорите, "Ростов" выиграл у "Баварии"? Ну и что? Это было в группе. А здесь - плей-офф, матчи на вылет. В футболе главное - конечный результат. Если "Бавария" выиграет Лигу чемпионов, то поражение забудется.

Создаст ли Бердыев проблемы Моуринью? Посмотрим. Я ставлю на "Манчестер Юнайтед". А Бердыев, безусловно, очень сильный специалист, могучий тренер. Удивился, что не он возглавил нашу сборную. Мне кажется, если бы Курбан Бекиевич работал в таких же клубах, как Моуринью, добился бы неплохих результатов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)