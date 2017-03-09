Андрей Канчельскис: "С шашками наголо вперед "МЮ" точно не полетит"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал свое мнение о противостоянии "Ростова" с командой Жозе Моуринью в Лиге Европы. Он выразил уверенность в том, что англичане с уважением относятся к сопернику.

– И какой игры на выезде ждать от команды Моуринью?

– С шашками наголо вперед она точно не полетит. Жозе, уверен, хорошо понимает, как "Ростов" опасен на контратаках, и в "МЮ" очень уважительно относятся к сопернику. Меня, кстати, английские журналисты долго расспрашивали про победу дончан над "Баварией" – в Британии были впечатлены тем результатом и эффективной тактикой.

– Сейчас главная футбольная тема в Англии – трехматчевая дисквалификация Ибрагимовича за удар локтем в лицо игрока "Борнмута". Как относитесь к поступку шведа?

– А вы видели, как этот футболист наступил Ибре на голову?! Я тогда испугался, как бы он не нанес шведу серьезную травму. Так что Златана понимаю.

– Бердыев может придумать, как закрыть звездного форварда?

– А вот и посмотрим. У "Ростова" есть опытный Сесар Навас – высокорослый защитник, способный навязать Ибрагимовичу борьбу на "втором этаже". Просто здесь нужно учитывать особенность скандинава.

– Какую?

– Он может весь матч простоять, а потом взорваться на 5 – 10 минут, забить невероятный гол. Златан не тот, кто носится по полю все время, – нападающий ждет своего шанса. Хватит ли у ростовской обороны концентрации до самого конца? Если нет, то Ибра может все решить за секунды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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