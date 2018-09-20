18:47 | Футбол — Лига Европы

Андрей Иван - в атаке "Рапида" на матч против "Спартака". Игрок принадлежит "Краснодару"

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"Рапид" объявил стартовый состав на домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". С первых минут у хозяев сыграет 21-летний румынский нападающий Андрей Иван. Он был арендован "Рапидом" у "Краснодара" 24 июня до конца сезона-2018/19 с возможностью дальнейшего выкупа.

"Рапид": Штребингер, Мюльдур, Барач, Зоннляйтнер, Шваб (к), Мург, Поцманн,
Кнасмюльнер, Алар, Любичич, Иван.

Ранее свой стартовый состав на игру объявил "Спартак".

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

 

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