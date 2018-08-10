Андрей Горбунов: "4:0? Люди и не с таких фантастических результатов уходили"

Вратарь минского "Динамо" Андрей Горбунов не ожидал, что его команда обыграет "Зенит" со счетом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

- Конечно, никто не ожидал такого развития событий. Добились для себя хорошего результата в первой игре, - цитирует Горбунова Football.by. - Нет никакой эйфории, нам еще играть на выезде. Надо подождать, чтобы радоваться. У нас были самоотдача, желание, почти стопроцентная реализация моментов. Огромное желание было показать, на что мы способны.

Наша главная задача – пройти "Зенит". С каким счетом в ответной игре это будет сделано, мне неинтересно. "Зениту" нечего терять, в ответной игре он понесется вперед. Соперник приложит все усилия, чтобы пройти в следующий раунд, но мы тоже не лыком шиты.

Есть еще вторая игра. 4:0 - фантастический результат, но нет недооценки. Люди и не с таких фантастических результатов уходили. Надо подождать, кричать и радоваться нет смысла. Ответная игра в Питере на пустых трибунах? Эмоции, конечно, другие будут. Больше напоминает сборы или товарищеские игры. Но придется играть, что делать.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Игра пройдет без зрителей

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