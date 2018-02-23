Андрей Федун: "Сезон РФПЛ после вылета "Спартака" из еврокубков может стать еще интереснее"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун высказал мнение, что выступление красно-белых в Лиге Европы нельзя признать удовлетворительным, но чемпионат России может только выиграть от вылета москвичей из еврокубка.

"Спартак" занял третье место по итогам группового этапа Лиги чемпионов, а в четверг вылетел из 1/16 финала Лиги Европы по итогам двух матчей с испанским "Атлетиком". Первая игра состоялась в Москве и закончилась поражением "Спартака" со счетом 1:3, ответный матч в Бильбао выиграла московская команда (2:1).

- Победили в последнем матче – молодцы, но неудачная игра на своем поле сказалась на конечном раскладе, – приводит ТАСС слова Федуна. – Удовлетворительным результатом был бы выход в финал, а это, конечно, неудача, тем более "Атлетик" – не та команда, которую нельзя было пройти.

Это был только второй официальный матч "Спартака" после зимнего перерыва, еще немного форму не набрали, не в оптимальных кондициях. Тем интереснее может быть чемпионат России, тем более "Зенит" продолжит играть в Европе, "Локомотив" тоже. Даже Кубок России должен быть интересным, потому что у "Спартака" будет дополнительное преимущество из-за официальных игр, но соперник ("Крылья Советов") будет биться серьезно. Главное, чтобы было в порядке поле, чтобы ничего не помешало воспользоваться преимуществом в классе.

Четвертьфинал Кубка России между "Спартаком" и "Крыльями Советов" пройдет в Самаре 28 февраля. Первый матч чемпионата после зимнего перерыва красно-белые проведут 4 марта против "Локомотива".