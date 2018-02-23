Андрей Федун: "Сезон РФПЛ после вылета "Спартака" из еврокубков может стать еще интереснее"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун высказал мнение, что выступление красно-белых в Лиге Европы нельзя признать удовлетворительным, но чемпионат России может только выиграть от вылета москвичей из еврокубка.
"Спартак" занял третье место по итогам группового этапа Лиги чемпионов, а в четверг вылетел из 1/16 финала Лиги Европы по итогам двух матчей с испанским "Атлетиком". Первая игра состоялась в Москве и закончилась поражением "Спартака" со счетом 1:3, ответный матч в Бильбао выиграла московская команда (2:1).
- Победили в последнем матче – молодцы, но неудачная игра на своем поле сказалась на конечном раскладе, – приводит ТАСС слова Федуна. – Удовлетворительным результатом был бы выход в финал, а это, конечно, неудача, тем более "Атлетик" – не та команда, которую нельзя было пройти.
Это был только второй официальный матч "Спартака" после зимнего перерыва, еще немного форму не набрали, не в оптимальных кондициях. Тем интереснее может быть чемпионат России, тем более "Зенит" продолжит играть в Европе, "Локомотив" тоже. Даже Кубок России должен быть интересным, потому что у "Спартака" будет дополнительное преимущество из-за официальных игр, но соперник ("Крылья Советов") будет биться серьезно. Главное, чтобы было в порядке поле, чтобы ничего не помешало воспользоваться преимуществом в классе.
Четвертьфинал Кубка России между "Спартаком" и "Крыльями Советов" пройдет в Самаре 28 февраля. Первый матч чемпионата после зимнего перерыва красно-белые проведут 4 марта против "Локомотива".
Karerra
Ну а что ожидали еще услышать? Ведь правильно всё сказал. Во всяком случае в любом событии можно найти какой-то позитив. Спартак - единственный из клубов, который тянул сразу несколько турниров параллельно. Кстати, что приятно Андрей не искал нигде виноватых. И что ЛАФ , что Андрей никого не обвиняют во внешней среде.
22:59 23 февраля
А я за
Artorixus а как же желание Федуна выиграть Л.Е ?А теперь не нужно оказывается ,а зачем тогда Спартаку чемпионство )Спартак это как Промес ,для внутреннего пользования ))
17:32 23 февраля
Вопреки
Artorixus... Попытка оправдать очередной европейский провал кабинетного чемпиона, не удалась... К тому же, забыл напомнить нам, какие заявления после вылета из ЛЧ, делали "великий" макаронник и Федун -дойти до финала ЛЕ.. Ну а "интересную" концовку в ЧР для Спартака, еще летом, по команде МУТКО (по просьбе лучшего друга, Федуна), мудрый и послушный Прядкин, слепил очень смешной календарь для Лукойловских халявщиков, поставив им на весну лишь одного адм. ресурсного соперника (Локомотив), обеспечив любимцев главы РФС, легкой прогулкой по 9-ти турам, до самого мая.. Так-что, Федун, со своей семьей спартаковской, ЗНАЕТ О ЧЕМ ГОВОРИТ. Не чемпионат, а ЦИРК ШАПИТО от МУТКО.
16:12 23 февраля
Vlаdimir
Но к Спартаку может присоединиться и Локомотив .... Так что вряд ли стоит особо надеятся на что-либо кроме себя.
16:08 23 февраля
Artorixus
Я так и подумал, что руководителям Спартака продолжение выступлений в ЛЕ совсем не нужно и вот почему. Во-первых, во-вторых и в третьих, всему виной - деньги. Ну скажите мне, а есть ли смысл рвать жилы за лузерский, по европейским меркам, да теперь и по нашим тоже, меркам, кубок, за который платят совсем небольшие деньги? И ладно бы, если в ЧР у Спартака не было бы никаких шансов на выход в следующий ЛЧ сезон. Так вот такие шансы, как не крути, есть и даже совсем немалые. А там уже крутятся очень серьёзные деньги, которые в разы больше , чем в ЛЕ , даже на уровне полуфиналов и финала, и их можно заработать теперь заняв даже третье место в ЧР. (пример - тот же ЦСКА, который несколько лет подряд, ничего особенного не показывая в ЛЧ, шикарно зарабатывал, играя только в гр. этапах). А потому, стоит ли со скрипом, на жилах и через нимагю, играть на трёх фронтах, где только один имеет супер приоритет, т.е. войти в тройку по итогам сегодняшнего ЧР , а второй, для полноты счастья (стать кавалером трёх призов за один год) - взять КР. А вот на третий фронт ( продолжать выгрызать победы и карабкаться к финалу в ЛЕ, где между прочим феерят Арсенал, Наполи, Атлетико и др. полу-гранды, которые у себя дома по итогам сезона могут и не попасть в следующий ЛЧ сезон) потребует дополнительных сил и эмоций, а их то как раз может и не хватить для достижения главной цели, войти в первую тройку. Да и откровенно сказать, пока Спартак исчо даже не полу-гранд и вряд ли ему под силу тягаться с ними на равных. Хотя приятно, что в Бильбао на поле был почти настоящий СПАРТАК и хотя его победа вполне заслуженна, но домашнее 1:3 тяжёлый камень на пути в Европу и это очень-очень прискорбно лично для меня, поклонника Спартака с более чем полу-вековым стажем..
15:38 23 февраля
super_bear
Спартаг в своей стихии. Вылетел отовсюду и теперь будет играть только в РФПЛ. Фирменная стратегия ))
15:22 23 февраля
optimist61
Конечно интересней и главное смешней,будем смотреть как чпартаку сначала в кубке КС напиннают по яйцам,а потом локо рубин и все остальные в ЧР
15:09 23 февраля
Haiaxi
Тройка - Локомотив, Зенит, ЦСКА или Локомотив, ЦСКА, Зенит. Кубок - Спартаку.
15:04 23 февраля
Haiaxi
Понятно было, почему Спартак бросил играть при счёте 2:1 в его пользу. Фудун это и подтвердил.
15:02 23 февраля
Haiaxi
Тем интереснее может быть чемпионат России, тем более "Зенит" продолжит играть в Европе, "Локомотив" тоже.________ А где ЦСКА. Или это не конкурент?
15:00 23 февраля
shpasic
а Назаров - увы.
14:48 23 февраля
and0508
А че так спокойно после выпадания то ? А где г-н Назаров ? Поет ?
14:47 23 февраля