Андрей Ещенко - фанатам "Спартака": "Вы тоже виноваты, верите слухам"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вступил в дискуссию с поклонниками красно-белых в официальном Инстаграме клуба. Игрок предлагает фанатам разделить вину за поражение от "Рапида" вместе с командой, а также утверждает, что болельщики не знают всех деталей нашумевшей истории вокруг Дениса Глушакова.

"Мы виноваты, и никто с нас ответственности не снимает. Но писать и об*****ть на поле – это что… Согласен, результаты сейчас не ахти. Сколько событий прошло вокруг команды. И вы тоже виноваты, верите слухам".

Затем Ещенко рассказал, почему команда не защитила Массимо Карреру.

"Каррера вообще убрал меня, и потом все посыпалось. Вы думаете, что все знаете, но нет. Если разрешат рассказать – расскажу. А так – не могу", – написал Ещенко.

Московский "Спартак" уступил у себя дома венскому "Рапиду" в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы со счетом 1:2. Однако, благодаря ничьей во встрече "Рейнджерс" и "Вильярреала", команда Олега Кононова сохранила шансы на выход в дальнейшую стадию турнира. Для этого ей в последней игре группового турнира нужно обязательно обыгрывать "Вильярреал" в гостях.