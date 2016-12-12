16:41 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Андрей Дикань: "Российским клубам не нужны слабые соперники в еврокубках. Проверено временем"

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Бывший вратарь "Краснодара" Андрей Дикань считает, что российская команда является фаворитом в матчах 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Он отметил, что в Турции кубанцам придется очень тяжело, поэтому необходимо постараться решить все вопросы в домашней встрече.

– Мое мнение, что легкие соперники вообще не должны попадаться российским клубам, – отметил Дикань. – Уже скоро раз сталкивались с тем, что такие матчи складывались не слишком удачно. Проверено временем. "Фенербахче" – хорошая команда, "Краснодар" сможет проверить себя на серьезном уровне. В Турции придется очень тяжело, все знают, какую силу представляют местные болельщики. Поэтому задачу необходимо решать в домашнем матче.

– Кто фаворит?

– "Краснодар". Он стабильно идет вверх по дистанции на протяжении нескольких лет.

– Собираетесь посетить игру в Краснодаре?

– Планирую. Детям обещал показать новый стадион. Да и самому хочется посмотреть на эту арену. (Сергей АСТАХОВ)

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