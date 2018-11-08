Андрей Бутенко: "Нога защитника "Рейнджерс" остановилась в сантиметре от Мельгарехо. Но парагваец имел право упасть – карточку ему показана зря"

Известный в прошлом арбитр, член судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказал "СЭ" свое мнение по поводу спорного эпизода с падением защитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в штрафной "Рейнджерс" (4:3) на 76-й минуте сегодняшней встречи 4-го тура Лиги Европы. Судья из Хорватии Иван Бебек предъявил парагвайцу желтую карточку за симуляцию, а не назначил пенальти.

– Момент крайне интересный, – сказал Бутенко. – Когда смотришь повтор момента с камеры, установленной на трибуне, может возникнуть впечатление, что это – 100-процентный пенальти. Но Бебек занял идеальную позицию и видел каждый нюанс этого эпизода, что дало возможность принять верное решение. Когда видишь все в деталях, понимаешь, что нога защитника "Рейнджерс" остановилась в сантиметре от спартаковца – контакта не последовало.

Но все эти частности я определил при повторе – по сути, выполнил роль ВАР, а окончательное решение судья не мог принять с помощью видеотехнологий. Правда, не стал бы давать предупреждение Мельгарехо. Парагваец менял направление движение и потерял в устойчивости, поэтому имел право падать. Но хорватский арбитр посчитал это неспортивным поведением. (Евгений Белоусов)

"Спартак" - "Рейнджерс": судья прав - Мельгарехо симулировал