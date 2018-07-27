02:25 | Футбол — Лига Европы

Андрей Аршавин: "Жаль, что не забили третий мяч в ворота АЗ"


Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин поделился впечатлениями после матча с голландским АЗ (2:0) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

- Игра складывалась, думаю, как мы хотели. Мы понимали, что АЗ будет контролировать мяч. Это они и делали. Нашей задачей было как можно лучше сковать их действия на нашей половине поля и выбегать в контратаку. Очень удачно забил Эса (Эсеола - прим. "СЭ") в обоих таймах, в нужное время, - сказал россиянин в комментарии prosports.kz. - Понятно, что у АЗ возникали эпизоды, которые могли завершиться голом, но этого нельзя было избежать. Мы надеялись на удачу в этом компоненте игры. Сами могли забить и третий гол, который намного облегчил бы нам задачу на выезде. К сожалению, мы этого не сделали. Нам предстоит тяжелая игра в Алкмаре. Будем готовиться.

Кайрат - АЗ

 

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https://prosports.kz/news/286185

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