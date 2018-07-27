Андрей Аршавин: "Я люблю футбол и получаю от него удовольствие"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин после матча с голландским АЗ (2:0) во втором раунде квалификации Лиги Европы сказал, что все еще получает удовольствие от футбола.

- Я люблю футбол и все так же получаю от него удовольствие, - сказал россиянин в комментарии prosports.kz. - Понятно, что сейчас, может быть, больше от чего-то другого, чем было 20 лет назад. Но все равно сам факт того, что я в футболе, меня удовлетворяет. Что самое главное для меня сейчас в футболе? Результат и появление на поле, игра с первой по 90-ю минуту. Чем могу, приношу пользу команде.